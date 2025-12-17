Компания Hyundai зарегистрировала в России три товарных знака

Ушедшая из РФ в 2022 году компания Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки. Два из них — Genesis. Третий товарный знак — Matrix. Такой информацией поделился ТАСС.
Известно, что под товарным знаком Genesis компания планирует продвигать услуги по организации публичных мероприятий. Под маркой Matrix Hyundai намерен выпускать товары и оказывать услуги в сфере грузовых и пассажирских автомобилей, фургонов и автобусов.
Товарные знаки зарегистрированы в начале декабря 2025 года.
Между тем компания Adidas подала заявку на продление права на товарный знак Adidas Neо до 2036 года. Дата истечения срока действия изначально была 14 апреля 2026 года. Заявление Adidas на продление права на товарный знак было удовлетворено.