Песков: Путин в контакте с чиновниками по обращениям на прямую линию

Президент РФ занимается подготовкой к прямой линии, Путин ежедневно просматривает обращения россиян, а также находится в контакте с чиновниками.

Источник: АиФ Воронеж

Президент Российской Федерации Владимир Путин находится в контакте с министрами, вице-премьерами, а также сотрудниками администрации президента по обращениям граждан РФ на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин занимается подготовкой к прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией. Президент РФ ежедневно просматривает обращения россиян.

«И по этим темам президент напрямую общается с министрами, с вице-премьерами, с помощниками по администрации президента, запрашивает справки, обновляет свой массив информации», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-секретарь президент РФ отметил, что просмотр обращений россиян даёт российскому лидеру «уникальное понимание настроений граждан».

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет транслироваться 19 декабря. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продлится до окончания эфира. Накануне стало известно, что на прямую линию с президентом Российской Федерации поступило свыше 1,6 миллиона обращений.

Ранее Песков заявил, что Путин получает подборки с вопросами, которые продолжают поступать на прямую линию. Кроме того, он рассказал, что что зарубежные журналисты, в том числе из недружественных стран, смогут задать президенту Российской Федерации Владимиру Путину вопрос на прямой линии.

