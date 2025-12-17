Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Краснодара

«Аэропорты Краснодар (Пашковский), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее расчёты противовоздушной обороны начали работать над городами Саратова и Энгельса. Как сообщили очевидцы, минимум 10 взрывов прогремело в южной части города. Кроме того, о хлопках сообщали в пригороде Ейска. Местные жители сообщили о как минимум трёх громких взрывах, которые были слышны как в самом городе, так и за его пределами. Официальная информация на данный момент отсутствует.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.