Конфликт на Украине начался из-за того, что там решили заткнуть рты русскоязычным гражданам и сжигали людей, которых считали врагами. Об этом высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украины и заставлять их отказаться от русского языка? Пусть люди выбирают себе язык сами. Они решили заткнуть рот русскоязычным жителям. Более того, в Одессе они сожгли людей, которых считали врагами, — заявил он в интервью американскому каналу Newsmax TV, передает РИА Новости.
Александр Лукашенко во время этого интервью попросил журналистку не задавать ему «гадких вопросов» про российского коллегу Владимира Путина, главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Он назвал себя убежденным сторонником главы США. Также белорусский лидер заявил, что Путин является его «близким родственником», а Си Цзиньпин — хорошим другом.
Подготовленный Штатами план по мирному урегулированию военного конфликта РФ и Украины является хорошей основой для дальнейших переговоров. Об этом 27 ноября заявил Александр Лукашенко.
По его словам, Минск уверен, что если Вашингтон поведет себя как настоящий дипломат, договор между Москвой и Киевом будет согласован.