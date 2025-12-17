Россиянам напомнили, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Россиянам рассказали о возрасте и страховом стаже для выхода на пенсию по старости. Так, в 2026 году на соответствующие выплаты претендуют мужчины 64-х лет и женщины, достигшие 59-ти лет. Об этом напомнил член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
Эксперт сообщил, что граждане также должны иметь страховой стаж минимум 15 лет. Россиянам также необходимо накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов.
«Назначает такую пенсию Социальный фонд России. Мужчины могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году, если им исполнилось 64 года. Это мужчины, которые родились в 1962 году. Женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году, если им исполнилось 59 лет», — пояснил Евгений Машаров.
Кроме того, с 1 января вступают в силу поправки, относящиеся к членам многодетных семей. Так, с 2026 года в страховой стаж родителя будет включен период ухода за ребенком до полутора лет без прежних ограничений.