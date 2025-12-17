Россиянам напомнили, кто выйдет на пенсию в 2026 году

«Назначает такую пенсию Социальный фонд России. Мужчины могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году, если им исполнилось 64 года. Это мужчины, которые родились в 1962 году. Женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году, если им исполнилось 59 лет», — пояснил Евгений Машаров.