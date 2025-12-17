Ричмонд
Врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа

Врач Вахрушева: гонконгский грипп можно определить по высокой температуре.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек — РИА Новости. Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры и озноба у больного, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель», — сказала Вахрушева.