Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил школьников на Губернаторской елке

Праздник посетили 300 школьников Ямала и Волновахи.
В Салехарде после музыкальной сказки «Цветущий сад полярной ночи» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов лично поздравил трехсот школьников со всего региона и из Волновахского муниципального округа с наступающим праздником. Глава региона отметил достижения ребят в учебе, творчестве и спорте. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.
«Я очень рад нашей встрече в эти предновогодние дни. Каждый из вас достоин самых высоких похвал, и мы вами по ‑настоящему гордимся. Вы отлично учитесь, подаете пример в творчестве и спорте. Вашими успехами гордятся близкие, учителя и весь наш Ямал. Пусть в эти дни, как в чудесной сказке, которую мы только что видели, все ваши заветные желания исполнятся. Ставьте перед собой смелые цели — и вы их достигнете. Вы уже не раз доказывали, что умеете добиваться того, чего по ‑настоящему хотите. С наступающим Новым годом, ребята!» — цитируют слова Артюхова на сайте правительства ЯНАО.
Новогодняя музыкальная сказка «Цветущий сад полярной ночи» создана по мотивам пьесы Дмитрия Войдака и опирается на северный фольклор и древние легенды Ямала. После спектакля школьники получили памятные подарки: лимитированные футболки «Ямолод.стиль», игрушки, мини‑фотоаппараты, наборы стикеров, гирлянды для фото и авторские открытки с посланием от губернатора.