Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил школьников на Губернаторской елке

«Я очень рад нашей встрече в эти предновогодние дни. Каждый из вас достоин самых высоких похвал, и мы вами по ‑настоящему гордимся. Вы отлично учитесь, подаете пример в творчестве и спорте. Вашими успехами гордятся близкие, учителя и весь наш Ямал. Пусть в эти дни, как в чудесной сказке, которую мы только что видели, все ваши заветные желания исполнятся. Ставьте перед собой смелые цели — и вы их достигнете. Вы уже не раз доказывали, что умеете добиваться того, чего по ‑настоящему хотите. С наступающим Новым годом, ребята!» — цитируют слова Артюхова на сайте правительства ЯНАО.