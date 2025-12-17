В октябре в Великобритании разгорелся скандал, связанный с деятельностью педофильских банд, о существовании которых власти знали, но предпочитали не распространяться. Как сообщили британские СМИ, мэр Лондона Садик Аман Хан сознательно скрывал информацию о преступных группировках, действовавших в городе.