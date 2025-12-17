Ричмонд
СМИ: 59 нелегальных мигрантов осудили за сексуальные преступления в Британии

Британское издание Daily Mail опубликовало результаты собственного расследования. По данным газеты, за последние три года в Великобритании 59 нелегальных мигрантов получили приговоры за сексуальные преступления против женщин и девочек.

Утверждается, что большая часть эпизодов пришлась на крупные города.

— Осужденные приезжали из разных регионов, включая Афганистан, Северную Африку и Ближний Восток, а часть из них пересекала Ла-Манш на лодках, — сказано в статье.

Отмечается, что многие из задержанных рассказывали «драматические истории», но потом нарушали закон. В публикации перечисляются преступления — от домогательств до изнасилований и действий против несовершеннолетних.

Заместитель главы Партии реформ Ричард Тайс, комментируя выводы данного расследования, сказал, что безопасность женщин и девочек находится под угрозой. Он призвал депортировать осужденных иностранцев после отбытия наказания.

В октябре в Великобритании разгорелся скандал, связанный с деятельностью педофильских банд, о существовании которых власти знали, но предпочитали не распространяться. Как сообщили британские СМИ, мэр Лондона Садик Аман Хан сознательно скрывал информацию о преступных группировках, действовавших в городе.

