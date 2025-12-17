Life.ru узнал, что выгоднее на Новый год — свои салаты или «банкет» из магазина

«Если готовить блюда на новогодний стол дома, с учётом нынешних не очень весёлых цен, получается примерно так: оливье — это около 400−500 рублей (если с колбасой, а не с курицей), “шуба” — 350−400 рублей, гриль-курица — примерно 450−600 рублей, закуски — от 500 рублей за общий набор, и яблочный пирог — где-то 300 рублей. В сумме выходит порядка 2−2,3 тысячи рублей на семью из 3−4 человек», — отметил эксперт.