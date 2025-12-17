Life.ru узнал, что выгоднее на Новый год — свои салаты или «банкет» из магазина

«Если готовить блюда на новогодний стол дома, с учётом нынешних не очень весёлых цен, получается примерно так: оливье — это около 400−500 рублей (если с колбасой, а не с курицей), “шуба” — 350−400 рублей, гриль-курица — примерно 450−600 рублей, закуски — от 500 рублей за общий набор, и яблочный пирог — где-то 300 рублей. В сумме выходит порядка 2−2,3 тысячи рублей на семью из 3−4 человек», — отметил эксперт.
Готовые блюда из отдела кулинарии в крупных торговых сетях обойдутся в среднем на 30−50% дороже. Те же блюда — уже приготовленные и красиво упакованные — потянут на 3−3,5 тысячи рублей, а праздничные премиум-наборы из более дорогих торговых сетей — и до 5 тысяч.
«Выгоднее, как мне кажется, сделать всё самому: и по вкусу, и по деньгам. Но если времени совсем нет — готовая еда в супермаркете даёт возможность встретить Новый год без кухонных хлопот», — заключает специалист.
Новогодний стол — на него каждый раз нужна отдельная статья бюджета. И 31 декабря 2025 года не станет исключением. Сколько стоило новогоднее застолье до революции, в СССР, в 90-е и сейчас — Life.ru пересчитал на современные рубли.
