Лукашенко: Зеленский не хочет заключать мирное соглашение

«Сейчас очень многое зависит от позиции Трампа и Соединённых Штатов Америки, очень многое. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это всё, рукой не махнул и не ушёл в сторону. Это не зависит только от Трампа. Если бы это зависело только от Трампа, то конфликт, вероятно, уже закончился бы», — считает Лукашенко.