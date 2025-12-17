Лукашенко: Зеленский не хочет заключать мирное соглашение

Зеленский в настоящее время не заинтересован в заключении соглашения по завершению украинского конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу из Соединённых Штатов Newsmax TV.
«Зеленский не хочет идти на сделку», — сказал он.
Кроме того, Лукашенко рассказал, что Зеленскому следует осознать, что Украина может прекратить существование. «Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет», — подчеркнул он.
По словам Лукашенко, затягивание конфликта может обернуться тем, что страны в её нынешнем виде просто не станет. Он уточнил, что Украины не будет на карте.
«Украина может перестать существовать, её может не оказаться на карте», — сказал президент Белоруссии.
Кроме того, он выразил мнение, что если Соединённые Штаты «отойдут» от урегулирования на Украине, эскалации не избежать. При этом Лукашенко отметил, что любой конфликт заканчивается миром.
«Сейчас очень многое зависит от позиции Трампа и Соединённых Штатов Америки, очень многое. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это всё, рукой не махнул и не ушёл в сторону. Это не зависит только от Трампа. Если бы это зависело только от Трампа, то конфликт, вероятно, уже закончился бы», — считает Лукашенко.
Он подчеркнул, что европейским государствам следует прекратить поставлять украинской стороне новые вооружения. Говоря о причине конфликта Лукашенко заявил, что он начался из-за того, что на Украине решили «заткнуть рот русскоязычному населению», а в Одессе «сожгли людей, которых они считали своими врагами».
Интервьюером Александра Лукашенко выступила ведущая телеканала Newsmax TV Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника Соединённых Штатов по Белоруссии Джона Коула.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не намерен защищать страны Европы от наркотрафика в условиях давления и санкций со стороны западных государств.