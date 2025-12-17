Ричмонд
Соседи описали подростка, напавшего на школу в Горках-2

Соседи семьи подростка, совершившего нападение на школу в Одинцове, рассказали о его поведении и воспитании. По их словам, инцидент стал полной неожиданностью для жителей. Как пишет MK.ru, с мальчика «сдували пылинки».

Источник: Life.ru

«Этот мальчик из нашего посёлка, рос в хорошей семье. Сосны — по сути, брошенный посёлок. Раньше там находился большой ДК, а теперь нет ничего. Дети предоставлены сами себе», — рассказали в местном чате.

По их словам, мальчик был общительным, не конфликтовал с одноклассниками и редко задерживался на улице после школы. Жители подчеркнули, что его поведение раньше не вызывало подозрений, и никто не мог предвидеть случившееся. Они отметили, что под категорию «трудного подростка» преступник не подходил.

Напомним, школа в посёлке Горки-2 подверглась нападению 16 декабря утром. Сообщалось, что неизвестный в балаклаве ворвался в школу, ранив нескольких детей и охранника. Позже стали известны подробности случившегося: преступником был подросток, вооружённый ножом и газовым баллончиком. Правоохранители возбудили уголовное дело. Школьник признал вину.

