Врач Вахрушева рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа

Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры и озноба у больного. Об этом сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
— Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноб, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, также возможен сухой кашель, — цитирует ее РИА Новости.
Биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков назвал преобладающий в РФ гонконгский грипп очень тяжелым. По его словам, болезнь развивается очень быстро и остро протекает: температура тела больного может подняться до 40 градусов за четыре-пять часов.
Он отметил, что в России уже зафиксировали летальные случаи, и их количество будет увеличиваться, но вряд ли превысит несколько сотен.
Гонконгский штамм вируса гриппа H3N2 чаще всего выявляется на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщила ранее Светлана Вахрушева. По ее словам, на данный момент это преобладающий штамм среди обследованных пациентов в этих регионах. Она отметила, что специалисты активно изучают эффективность российской вакцины против недавно обнаруженного подтипа H3N2-K.