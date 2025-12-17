Врач Вахрушева рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа

Гонконгский штамм вируса гриппа H3N2 чаще всего выявляется на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщила ранее Светлана Вахрушева. По ее словам, на данный момент это преобладающий штамм среди обследованных пациентов в этих регионах. Она отметила, что специалисты активно изучают эффективность российской вакцины против недавно обнаруженного подтипа H3N2-K.