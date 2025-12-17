Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Кипр могут восстановить авиасообщение: когда ждать возобновления рейсов

Георгиадис рассказал о желании Кипра восстановить авиасообщение с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Между Россией и Кипром может вновь наладиться авиасообщение. Власти иностранного государства рассчитывают на возобновление рейсов после окончания спецоперации на Украине. Так заявил глава комитета парламента Кипра по иностранным делам Харис Георгиадис в беседе с «Известиями».

По его словам, государство также намерено восстановить экономические связи с Россией. Былые активные контакты между странами могут возобновиться.

«Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения конфликта на Украине», — отметил Харис Георгиадис.

Ранее глава МИД Сергей Лавров обсудил с американской стороной перспективы восстановления торгово-инвестиционных связей между Россией и США. По его словам, состоялся полезный обмен мнениями.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше