Россия и Кипр могут восстановить авиасообщение: когда ждать возобновления рейсов

Между Россией и Кипром может вновь наладиться авиасообщение. Власти иностранного государства рассчитывают на возобновление рейсов после окончания спецоперации на Украине. Так заявил глава комитета парламента Кипра по иностранным делам Харис Георгиадис в беседе с «Известиями».