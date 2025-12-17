Россия и Кипр могут восстановить авиасообщение: когда ждать возобновления рейсов

Между Россией и Кипром может вновь наладиться авиасообщение. Власти иностранного государства рассчитывают на возобновление рейсов после окончания спецоперации на Украине. Так заявил глава комитета парламента Кипра по иностранным делам Харис Георгиадис в беседе с «Известиями».
По его словам, государство также намерено восстановить экономические связи с Россией. Былые активные контакты между странами могут возобновиться.
«Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения конфликта на Украине», — отметил Харис Георгиадис.
Ранее глава МИД Сергей Лавров обсудил с американской стороной перспективы восстановления торгово-инвестиционных связей между Россией и США. По его словам, состоялся полезный обмен мнениями.