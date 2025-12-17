В Сети появился инструмент для отслеживания пользователей WhatsApp*

По данным исследователей, метод основан на особенностях работы протоколов доставки сообщений: приложения автоматически отправляют служебные подтверждения получения данных ещё до проверки содержания сообщений. На основе времени между отправкой запроса и получением ответа можно оценивать, когда пользователь активен, где находится устройство, а также тип сети и состояние экрана. Частые запросы могут разряжать аккумулятор и расходовать трафик: эксперименты показали потерю 14−18% заряда в час на смартфонах iPhone и Android, Signal при этом терял около 1% за тот же период.