Депутат Делягин: решение суда по квартире Долиной не поможет жертвам мошенников

Депутат Госдумы Михаил Делягин ответил, отразится ли решение Верховного суда по квартире Долиной на аналогичных историях. А их в последнее время было не мало. В России даже появилось понятие «схема Долиной», когда продавцы требовали через суд отменить сделку с недвижимостью, так как находились под влиянием мошенников. И, по аналогу с делом певицы, суды вставали на их сторону. В итоге покупатели оставались и без недвижимости, и без денег.