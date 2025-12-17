Депутат Делягин: решение суда по квартире Долиной не поможет жертвам мошенников

Депутат Госдумы Михаил Делягин ответил, отразится ли решение Верховного суда по квартире Долиной на аналогичных историях. А их в последнее время было не мало. В России даже появилось понятие «схема Долиной», когда продавцы требовали через суд отменить сделку с недвижимостью, так как находились под влиянием мошенников. И, по аналогу с делом певицы, суды вставали на их сторону. В итоге покупатели оставались и без недвижимости, и без денег.
По мнению Делягина, пока ситуация не изменится, некоторые суды продолжат принимать решения, аналогично решению Верховного суда. Это не будет считаться нарушением, так как в России не прецедентное право.
— Абсолютную силу имеет только решение пленума Верховного суда. То есть решение конкретное Верховного суда значимо для этого дела [по квартире Долиной], а для всех остальных судей имеет скорее моральное значение и ориентировочное значение, — говорит депутат NEWS.ru.
Пересмотра дел, по которым дел, которым уже были вынесены решения, не произойдет, это не автоматический процесс.
А вот у добросовестных покупателей, которые попались на уловку аферистов, все-таки будет шанс вернуть деньги или жилье. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и не факт, то дойдет до Верховного суда.
А судьи на местах будут принимать во внимание вынесенное решение Верховным судом по вопросу квартиры певицы, но не руководствоваться им.
Ранее Верховный суд России отменил все решения по делу о недвижимости звезды. Право собственности на квартиру осталось у Полины Лурье, но ей еще предстоит суд, чтобы выписать звезду из квартиры.