Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Делягин: решение суда по квартире Долиной не поможет жертвам мошенников

Это вовсе не значит, что другие аналогичные случаи будут рассмотрены аналогичным образом.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Михаил Делягин ответил, отразится ли решение Верховного суда по квартире Долиной на аналогичных историях. А их в последнее время было не мало. В России даже появилось понятие «схема Долиной», когда продавцы требовали через суд отменить сделку с недвижимостью, так как находились под влиянием мошенников. И, по аналогу с делом певицы, суды вставали на их сторону. В итоге покупатели оставались и без недвижимости, и без денег.

По мнению Делягина, пока ситуация не изменится, некоторые суды продолжат принимать решения, аналогично решению Верховного суда. Это не будет считаться нарушением, так как в России не прецедентное право.

— Абсолютную силу имеет только решение пленума Верховного суда. То есть решение конкретное Верховного суда значимо для этого дела [по квартире Долиной], а для всех остальных судей имеет скорее моральное значение и ориентировочное значение, — говорит депутат NEWS.ru.

Пересмотра дел, по которым дел, которым уже были вынесены решения, не произойдет, это не автоматический процесс.

А вот у добросовестных покупателей, которые попались на уловку аферистов, все-таки будет шанс вернуть деньги или жилье. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и не факт, то дойдет до Верховного суда.

А судьи на местах будут принимать во внимание вынесенное решение Верховным судом по вопросу квартиры певицы, но не руководствоваться им.

Ранее Верховный суд России отменил все решения по делу о недвижимости звезды. Право собственности на квартиру осталось у Полины Лурье, но ей еще предстоит суд, чтобы выписать звезду из квартиры.