Сыну режиссера Роба Райнера предъявили обвинение в убийстве родителей

Вечером перед тем как были найдены тела Роберта Райнера и его супруги Мишель, режиссер поссорился с сыном на вечеринке американского комика Конана О’Брайена в Западном Лос-Анджелесе. Мужчина сказал Нику, что его поведение было неуместным. Предположительно, оно было связано с употреблением наркотиков. Об этом 15 декабря сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источники.