Сыну режиссера Роба Райнера предъявили обвинение в убийстве родителей

Прокуратура округа Лос-Анджелес предъявила обвинения в убийстве сыну голливудского режиссера Роба Райнера Нику. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщило агентство Reuters.
Окружной прокурор Натан Хохмана сказал, что 32-летнему обвиняемому инкриминируется убийство первой степени. Следствие считает, что мужчина расправился с родителями в их доме. В качестве орудия преступления он использовал нож, сказано в статье.
Вечером перед тем как были найдены тела Роберта Райнера и его супруги Мишель, режиссер поссорился с сыном на вечеринке американского комика Конана О’Брайена в Западном Лос-Анджелесе. Мужчина сказал Нику, что его поведение было неуместным. Предположительно, оно было связано с употреблением наркотиков. Об этом 15 декабря сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источники.
О трагедии стало известно 15 декабря — на телах убитых нашли многочисленные ножевые ранения. Позднее СМИ сообщили, что Робу Райнеру и его жене перерезали горло во время семейной ссоры.
Опознание изначально осложнилось из-за пожара, начавшегося в здании. В рамках расследования убийства режиссера полиция Лос-Анджелеса задержала Ника. Чем был известен американский режиссер — в материале «Вечерней Москвы».