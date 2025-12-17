Ричмонд
Новый год со сбережённым рублём: Life.ru публикует список бюджетных направлений для отдыха

Даже далёкие от мира путешествий люди в курсе, что поездки на Новый год и зимние каникулы дороже в несколько раз. Однако даже с учётом высокой стоимости туров и билетов можно найти направления, куда можно отправиться на праздники и не разориться. Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко рассказал Life.ru о пяти вариантах для экономичного, но яркого отдыха.

ОАЭ.

Несмотря на имидж роскошного направления, сюда можно улететь по доступной цене благодаря большому количеству рейсов. Экономить помогает выбор жилья не в самых пафосных районах, использование общественного транспорта, посещение недорогих кафе и бесплатных достопримечательностей, таких как фонтаны Дубая или старый район Аль-Фахиди.

«Если питаться в небольших местных кафе, впечатления будут полными, а счёт — умеренным», — поделился специалист.

Египет остаётся одним из самых бюджетных вариантов для отдыха у моря благодаря пакетным турам «всё включено». Зимой на курортах Красного моря комфортная погода, а многие отели предлагают подогреваемые бассейны.

Курорты Красного моря зимой — это вполне себе комфортная погода, возможности для дайвинга и снорклинга. Возможно, многим море покажется в это время года холодным, поэтому есть смысл выбирать отели с подогреваемым бассейнами. Их в Египте сейчас много, часть из них — с очень высоким уровнем сервиса.

Тариел Гажиенко.

Travel-эксперт, владелец турагентства.

Турция.

Зимой на популярных курортах, таких как Анталия и Кемер, часто действуют скидки на проживание. Экономят туристы на местных рынках и уличной еде, а впечатления получают от прогулок по старым кварталам и бесплатным пляжам.

«Если вы готовы расширить формат поездки, Турция удобно сочетает пляжный отдых с культурными маршрутами: однодневные поездки в древние города или маршрут по прибрежным посёлкам обойдутся недорого и разнообразят праздник», — добавил собеседник Life.ru.

Абхазия отличается невысокой стоимостью услуг и природной красотой. Бюджетный отдых возможен в гостевых домах с домашним питанием, а близость к России для многих регионов делает поездку доступной на автомобиле или автобусе.

«Поездки в Абхазию на машине или автобусе обходятся существенно дешевле авиаперелётов, а горные пейзажи создают ощущение праздника без больших вложений», — отмечает эксперт.

Калининград является популярным и относительно бюджетным внутренним направлением. Атмосферу праздника создают улочки старого города, кафе и музеи, а добраться сюда можно на самолёте или поезде.

Старый город с его уютными улочками, кафедральным собором и местными музеями создаёт атмосферу праздника. Особое внимание — местным кафе и ресторанам, которые стали особой достопримечательностью региона.

Тариел Гажиенко.

Travel-эксперт, владелец турагентства.

Красная Поляна.

Горнолыжный отдых здесь можно сделать экономным, если бронировать проживание не у самых склонов и вне новогодней недели, искать скидки на ски-пассы и арендовать снаряжение заранее.

«Для экономного лыжника важно сравнивать стоимость ски‑пассов и искать комбинированные предложения или скидки на несколько дней катания, а также рассмотреть возможность поездки в будние дни, когда нагрузка на курорт меньше. Транспорт от ближайших городов и совместные трансферы позволяют снизить затраты, а групповые уроки с инструктором будут дешевле индивидуальных и дадут нужный уровень навыков. В итоге Красная Поляна вполне реально превращается в доступный горнолыжный праздник», — отмечает специалист.

Ранее стало известно, что в связи с возросшим потоком туристов после введения безвизового режима китайские власти ужесточили таможенный контроль на границе с Россией. В некоторых таможенных пунктах время прохождения досмотра теперь может достигать 2,5 часа. Таможенники тщательно проверяют багаж, уделяя особое внимание лекарственным препаратам — путешественников могут попросить вскрыть каждую упаковку.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

