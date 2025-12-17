Новый год со сбережённым рублём: Life.ru публикует список бюджетных направлений для отдыха

ОАЭ.
Несмотря на имидж роскошного направления, сюда можно улететь по доступной цене благодаря большому количеству рейсов. Экономить помогает выбор жилья не в самых пафосных районах, использование общественного транспорта, посещение недорогих кафе и бесплатных достопримечательностей, таких как фонтаны Дубая или старый район Аль-Фахиди.
«Если питаться в небольших местных кафе, впечатления будут полными, а счёт — умеренным», — поделился специалист.
Египет остаётся одним из самых бюджетных вариантов для отдыха у моря благодаря пакетным турам «всё включено». Зимой на курортах Красного моря комфортная погода, а многие отели предлагают подогреваемые бассейны.
Курорты Красного моря зимой — это вполне себе комфортная погода, возможности для дайвинга и снорклинга. Возможно, многим море покажется в это время года холодным, поэтому есть смысл выбирать отели с подогреваемым бассейнами. Их в Египте сейчас много, часть из них — с очень высоким уровнем сервиса.
Тариел Гажиенко.
Travel-эксперт, владелец турагентства.
Турция.
Зимой на популярных курортах, таких как Анталия и Кемер, часто действуют скидки на проживание. Экономят туристы на местных рынках и уличной еде, а впечатления получают от прогулок по старым кварталам и бесплатным пляжам.
«Если вы готовы расширить формат поездки, Турция удобно сочетает пляжный отдых с культурными маршрутами: однодневные поездки в древние города или маршрут по прибрежным посёлкам обойдутся недорого и разнообразят праздник», — добавил собеседник Life.ru.
Абхазия отличается невысокой стоимостью услуг и природной красотой. Бюджетный отдых возможен в гостевых домах с домашним питанием, а близость к России для многих регионов делает поездку доступной на автомобиле или автобусе.
«Поездки в Абхазию на машине или автобусе обходятся существенно дешевле авиаперелётов, а горные пейзажи создают ощущение праздника без больших вложений», — отмечает эксперт.
Калининград является популярным и относительно бюджетным внутренним направлением. Атмосферу праздника создают улочки старого города, кафе и музеи, а добраться сюда можно на самолёте или поезде.
Старый город с его уютными улочками, кафедральным собором и местными музеями создаёт атмосферу праздника. Особое внимание — местным кафе и ресторанам, которые стали особой достопримечательностью региона.
Красная Поляна.
Горнолыжный отдых здесь можно сделать экономным, если бронировать проживание не у самых склонов и вне новогодней недели, искать скидки на ски-пассы и арендовать снаряжение заранее.
«Для экономного лыжника важно сравнивать стоимость ски‑пассов и искать комбинированные предложения или скидки на несколько дней катания, а также рассмотреть возможность поездки в будние дни, когда нагрузка на курорт меньше. Транспорт от ближайших городов и совместные трансферы позволяют снизить затраты, а групповые уроки с инструктором будут дешевле индивидуальных и дадут нужный уровень навыков. В итоге Красная Поляна вполне реально превращается в доступный горнолыжный праздник», — отмечает специалист.
