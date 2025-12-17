Новый год со сбережённым рублём: Life.ru публикует список бюджетных направлений для отдыха

Даже далёкие от мира путешествий люди в курсе, что поездки на Новый год и зимние каникулы дороже в несколько раз. Однако даже с учётом высокой стоимости туров и билетов можно найти направления, куда можно отправиться на праздники и не разориться. Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко рассказал Life.ru о пяти вариантах для экономичного, но яркого отдыха.