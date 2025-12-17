Бунт водителей такси провалился в Перми, Челябинске и Екатеринбурге

Один из водителей такси в Перми в беседе с URA.RU подтвердил, что такие забастовки регулярно проводятся, но не дают результатов, поскольку конкуренты используют повышенный спрос для увеличения своего дохода. По словам собеседника агентства, в дискуссиях, развернувшихся в профильных сообществах, позиции автомобилистов разделились. Часть заявляла о крайне тяжелой ситуации в отрасли, тогда как другие утверждали, что забастовка, по сути, не достигла своих целей. Некоторые представители отрасли также оспаривают жалобы водителей на низкие заработки, указывая на то, что в крупных городах таксисты могут зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц, а самозанятые столичные водители достигают лимита по выручке в 2,4 млн рублей к лету.