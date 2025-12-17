Бунт водителей такси провалился в Перми, Челябинске и Екатеринбурге

Многие таксисты заявляют, что ничего не слышали о готовящихся забастовках по всей стране.
Водители «Яндекс Такси» в ряде городов РФ, включая Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Пермь и Пензу, не смогли организовать массовую забастовку 15 декабря, несмотря на массовые призывы. Акция, направленная на снижение комиссии агрегатора, открытие точки «Б» и повышение минимальной стоимости заказа, не привела к транспортному коллапсу, выяснили журналисты.
«С конца прошлой недели наблюдается сезонный рост спроса на поездки — это обычная ситуация для декабря. Число водителей на линии в среднем по стране не изменилось», — прокомментировала ситуацию пресс-служба «Яндекса» изданию ЕАН. По информации компании, сервис работал в штатном режиме, а рост цен был сопоставим с обычным часом пик, учитывая погодные условия и предновогодний ажиотаж.
Организаторы несостоявшейся забастовки в соцсетях заявили о намерении повторить акции 25 и 30 декабря, а также, при необходимости, отказаться от работы на всю последнюю неделю декабря, планируя привлечь до 20 тысяч водителей по всей стране. Однако, по мнению участников рынка, подобные протесты редко бывают эффективными.
Представители сервиса «Максим» подчеркнули, что водители являются конкурентами, а не коллегами, и простои одних приводят к увеличению заработка других. Кроме того, работники, арендующие автомобили в таксопарках, не могут позволить себе простой из-за необходимости зарабатывать на арендную плату.
Один из водителей такси в Перми в беседе с URA.RU подтвердил, что такие забастовки регулярно проводятся, но не дают результатов, поскольку конкуренты используют повышенный спрос для увеличения своего дохода. По словам собеседника агентства, в дискуссиях, развернувшихся в профильных сообществах, позиции автомобилистов разделились. Часть заявляла о крайне тяжелой ситуации в отрасли, тогда как другие утверждали, что забастовка, по сути, не достигла своих целей. Некоторые представители отрасли также оспаривают жалобы водителей на низкие заработки, указывая на то, что в крупных городах таксисты могут зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц, а самозанятые столичные водители достигают лимита по выручке в 2,4 млн рублей к лету.