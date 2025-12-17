Ричмонд
Названо число рабочих дней в 2026 году

Депутат Бессараб: в 2026 году россиян ожидает 247 рабочих дней.

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В 2026 году работающих россиян ожидает 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В 2026 году работающих россиян ожидает производственный календарь с 247 рабочими днями и 118 днями отдыха», — сказала Бессараб.

По ее словам, если добавить к дням отдыха 28-календарный оплачиваемый отпуск, то всего отдых составит 146 дней.

«2025 год закончится самой короткой рабочей неделей, состоящей всего из двух дней: 29 и 30 декабря, а 2026-й начнется с самых длинных новогодних праздников, они продлятся до 12 января и всего составят 12 дней», — добавила политик.

Бессараб уточнила, что привычных россиянам четырехдневных выходных в майские праздники в 2026 году ждать не стоит. «Но общее количество дней отдыха позволяет и без них хорошо отдохнуть», — заключила она.