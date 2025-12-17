Лукашенко заявил, что продолжение украинского кризиса грозит глобальной войной

Продолжение конфликта на Украине грозит глобальной войной с применением всех существующих видов вооружения. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Продолжение войны на Украине может привести к глобальной войне, глобальному конфликту. Мы должны предотвратить это, потому что в этой войне будут использоваться все виды оружия, — заявил он в интервью американскому каналу Newsmax TV, передает РИА Новости.
Конфликт на Украине начался из-за того, что там решили заткнуть рты русскоязычным гражданам и сжигали людей, которых считали врагами. Об этом также высказался Александр Лукашенко.
Белорусский лидер во время этого интервью попросил журналистку не задавать ему «гадких вопросов» про российского коллегу Владимира Путина, главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Он назвал себя убежденным сторонником главы США. Также Лукашенко заявил, что Путин является его «близким родственником», а Си Цзиньпин — хорошим другом.
Подготовленный Штатами план по мирному урегулированию военного конфликта РФ и Украины является хорошей основой для дальнейших переговоров. Об этом 27 ноября заявил Александр Лукашенко.