Актриса Ольга Шелест поделилась с фанатами редкими снимками дочери

Подписчики оставили множество комментариев, отмечая сходство девочки с мамой и выражая радость от новых снимков. Обсуждения включали заметки о внешности Айрис и признания в том, что кадры подняли настроение.
Ранее внук примадонны Аллы Пугачёвой, Никита Пресняков, кардинально изменил свой имидж. Он опубликовал селфи, на котором продемонстрировал изменённую причёску — вместо привычной укладки теперь короткие, почти бритые виски. Публикация моментально вызвала бурную реакцию среди аудитории Преснякова. Комментарии разделились: многие фанаты восторженно поддержали смелость кумира, другие — с ностальгией вспоминали его прежний образ.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.