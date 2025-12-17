Ричмонд
Актриса Ольга Шелест поделилась с фанатами редкими снимками дочери

Актриса и телеведущая Ольга Шелест опубликовала в соцсетях кадры с прогулки по заснеженным улицам Нью-Йорка вместе с дочерью. На фотографиях 10-летняя Айрис гуляет с собакой и лепит снеговик.

Подписчики оставили множество комментариев, отмечая сходство девочки с мамой и выражая радость от новых снимков. Обсуждения включали заметки о внешности Айрис и признания в том, что кадры подняли настроение.

Ранее внук примадонны Аллы Пугачёвой, Никита Пресняков, кардинально изменил свой имидж. Он опубликовал селфи, на котором продемонстрировал изменённую причёску — вместо привычной укладки теперь короткие, почти бритые виски. Публикация моментально вызвала бурную реакцию среди аудитории Преснякова. Комментарии разделились: многие фанаты восторженно поддержали смелость кумира, другие — с ностальгией вспоминали его прежний образ.

