Боец Батраков огнём из гаубицы «Мста-Б» помог уничтожить украинскую САУ

Российский военнослужащий Александр Батраков во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции навёл гаубицу «Мста-Б» на цели противника и ликвидировал самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший сержант Батраков является наводчиком гаубичной артиллерийской батареи, он действовал в составе расчёта гаубицы «Мста-Б». Военнослужащий выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке подразделений РФ.
«Благодаря профессиональным навыкам Батракова, его умению безошибочно определять дальность до цели, выбирать точку прицеливания, точно наводить орудие и вести быстрый и меткий огонь, в ходе контрбатарейной борьбы расчётом была ликвидирована самоходная артиллерийская установка противника», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о сержанте Евгении Диденко. Военный вместе сослуживцами прорвался на боевой машине пехоты к российским подразделениям и помог им штурмовать позиции украинских войск.
«Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиции для ведения огня и внезапность позволили сержанту Евгению Диденко и его экипажу выдвинуться в назначенную точку высадки штурмовиков, а затем, умело управляя боевой машиной и уклоняясь от средств поражения противника, поддержать их продвижение прицельным огнём», — отметили в ведомстве.
Благодаря профессиональным действиям сержанта Диденко был ликвидирован опорник и до отделения пехоты противника.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.