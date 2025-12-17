Боец Батраков огнём из гаубицы «Мста-Б» помог уничтожить украинскую САУ

«Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиции для ведения огня и внезапность позволили сержанту Евгению Диденко и его экипажу выдвинуться в назначенную точку высадки штурмовиков, а затем, умело управляя боевой машиной и уклоняясь от средств поражения противника, поддержать их продвижение прицельным огнём», — отметили в ведомстве.