NOAA: температура воздуха в Арктике достигла рекорда с 1900 года

В США предупредили, что повышение уровня мирового океана из-за рекордного роста температуры грозит оползнями и цунами.

Источник: Аргументы и факты

Учёные пришли к выводу, что с октября 2024 года по сентябрь 2025 года температура воздуха в Арктическом регионе была самой высокой с 1900 года, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Согласно информации ведомства, рост температуры воздуха и воды спровоцировал таяние ледников и изменение ландшафта в Арктике. Исследователи предупреждают, что повышение уровня мрового океана грозит оползнями и цунами.

Кроме того, высвобождение железа и других элементов при таянии ледников загрязняет арктические воды. В NOAA также полагают, что некоторые виды фауны, обитающие в Чукотском и Беринговом морях, могут подвергнуться угрозе исчезновения.

Авторы отчета также обратили внимание, что за всю историю наблюдений последние 10 лет стали наиболее тёплыми для Арктики.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам, которое вышло в начале декабря, заявил, что изменение климата — это не миф. Его попросили прокомментировать слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что «либералы придумали миф об изменении климата».

В ноябре журнал New Yorker написал, что основанная в Израиле компания Stardust собирается испытать технологию, которая может снизить интенсивность солнечного излучения, в свою очередь, якобы поспособствует борьбе с глобальным потеплением.

