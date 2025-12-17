В России дали характеристику гонконгскому гриппу: как его определить

Во вторник, 16 декабря, ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России. В связи с этим гражданам РФ рассказали, как распознать его симптомы. Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева обозначила высокую температуру и озноб главными характеристиками начала инфекции.