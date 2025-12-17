Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России дали характеристику гонконгскому гриппу: как его определить

Врач Вахрушева перечислила симптомы начала гонконгского гриппа.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 16 декабря, ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России. В связи с этим гражданам РФ рассказали, как распознать его симптомы. Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева обозначила высокую температуру и озноб главными характеристиками начала инфекции.

По словам врача, симптомы заболевания схожи с обычным гриппом. Поэтому его бывает тяжело определить.

«Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель», — рассказала РИА Новости Светлана Вахрушева.

Как отметила вирусолог Светлана Протасова, гонконгский грипп может обернуться тяжелыми последствиями. В некоторых случаях он вызывает пневмонию, миокардит и отит.