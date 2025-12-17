В России дали характеристику гонконгскому гриппу: как его определить

Во вторник, 16 декабря, ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России. В связи с этим гражданам РФ рассказали, как распознать его симптомы. Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева обозначила высокую температуру и озноб главными характеристиками начала инфекции.
По словам врача, симптомы заболевания схожи с обычным гриппом. Поэтому его бывает тяжело определить.
«Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель», — рассказала РИА Новости Светлана Вахрушева.
Как отметила вирусолог Светлана Протасова, гонконгский грипп может обернуться тяжелыми последствиями. В некоторых случаях он вызывает пневмонию, миокардит и отит.