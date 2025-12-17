В ОП назвали страны Европы, наиболее осложнившие въезд для россиян

«Наибольшие сложности в части Европейского союза [и шенгенской зоны] возникают с такими странами, как три прибалтийские республики — Эстония, Латвия и Литва, три страны скандинавские — Дания, Норвегия, Финляндия, две страны Бенилюкса — Нидерланды и Бельгия и две бывшие страны соцлагеря — Польша и Чехия. Все эти страны ввели, с одной стороны, отказ от выдачи виз россиянам, с другой стороны, запрет на въезд россиян», — сказал он.