В Госдуме назвали число рабочих дней в 2026 году

«2025 год закончится самой короткой рабочей неделей, состоящей всего из двух дней: 29 и 30 декабря, а 2026-й начнется с самых длинных новогодних праздников, они продлятся до 12 января и всего составят 12 дней», — сказала она в беседе с «РИА Новости».
Если учесть 28 дней оплачиваемого отпуска, то общее количество дней отдыха составит 146, добавила собеседница агентства. Также Бессараб отметила, в 2026 году не будет традиционных четырехдневных выходных на майские праздники, однако общее количество дней отдыха позволит хорошо отдохнуть даже без них.
Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина 11 декабря рассказала, что на новогодние праздники выгодно брать отпуск с 29 по 30 декабря, что позволит отдыхать две недели подряд, потратив при этом только два отпускных дня. Специалист добавила, что, если нет возможности оформить отпуск перед Новым годом, можно взять несколько дней после праздников, но это не самое лучшее решение с финансовой точки зрения.