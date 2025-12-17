В Госдуме назвали число рабочих дней в 2026 году

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина 11 декабря рассказала, что на новогодние праздники выгодно брать отпуск с 29 по 30 декабря, что позволит отдыхать две недели подряд, потратив при этом только два отпускных дня. Специалист добавила, что, если нет возможности оформить отпуск перед Новым годом, можно взять несколько дней после праздников, но это не самое лучшее решение с финансовой точки зрения.