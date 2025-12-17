Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт предупредил родителей об угрозе, скрытой в компьютерных играх

Доцент Щербаченко: Аферисты обманывают детей через компьютерные игры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко в интервью NEWS.ru объяснил, почему родителям важно контролировать компьютерные игры своих детей.

— Кибермошенничество — один из главных рисков. Аферисты через фейковые аккаунты в играх предлагают детям выиграть внутриигровую валюту и выманивают данные банковских карт или доступ к родительским аккаунтам. Любая игра с развитой экономикой — потенциальная среда для подобных схем, — рассказал эксперт.

По его словам, с января по август 2025 года в России было зафиксировано почти полмиллиона киберпреступлений, и более половины из них — мошенничество. Также он отметил, что в игровых чатах дети могут столкнуться с теми, кто распространяет запрещенный контент или вовлекает несовершеннолетних в преступления. Кроме того, неподходящий игровой контент может негативно повлиять на детскую психику.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки четверо жителей Иркутской области перевели аферистам 2 миллиона рублей.