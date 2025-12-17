Эксперт предупредил родителей об угрозе, скрытой в компьютерных играх

По его словам, с января по август 2025 года в России было зафиксировано почти полмиллиона киберпреступлений, и более половины из них — мошенничество. Также он отметил, что в игровых чатах дети могут столкнуться с теми, кто распространяет запрещенный контент или вовлекает несовершеннолетних в преступления. Кроме того, неподходящий игровой контент может негативно повлиять на детскую психику.