Эксперт предупредил родителей об угрозе, скрытой в компьютерных играх

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко в интервью NEWS.ru объяснил, почему родителям важно контролировать компьютерные игры своих детей.
— Кибермошенничество — один из главных рисков. Аферисты через фейковые аккаунты в играх предлагают детям выиграть внутриигровую валюту и выманивают данные банковских карт или доступ к родительским аккаунтам. Любая игра с развитой экономикой — потенциальная среда для подобных схем, — рассказал эксперт.
По его словам, с января по август 2025 года в России было зафиксировано почти полмиллиона киберпреступлений, и более половины из них — мошенничество. Также он отметил, что в игровых чатах дети могут столкнуться с теми, кто распространяет запрещенный контент или вовлекает несовершеннолетних в преступления. Кроме того, неподходящий игровой контент может негативно повлиять на детскую психику.
