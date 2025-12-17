Ричмонд
Мерц: США согласились защищать Украину как одну из «стран НАТО»

Канцлер ФРГ утверждает, что США якобы согласились предоставить украинской стороне гарантии безопасности как стране НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в ходе состоявшихся в Германии переговоров по урегулированию конфликта на Украине представители Соединённых Штатов якобы согласились предоставить украинской стороне гарантии безопасности.

По утверждению канцлера Германии, речь идёт о гарантиях, аналогичных пятой статье устава Североатлантического альянса. Американская сторона якобы может «защищать» Украину как одно из государств НАТО.

«Мы сделали значительный шаг вперёд в плане готовности американцев вместе с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня. Мы даже обсуждали аналогичные гарантии безопасности в соответствии со статьёй 5 договора НАТО, которая касается обязательств по взаимной помощи. И вчера мы достигли того, что высказали и договорились об этом, даже в письменной форме», — сказал он.

Высказывание прозвучало в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ утверждает, что речь идёт о гарантиях безопасности для Украины на «период после прекращения огня». Мерц отметил, что на переговорах присутствовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

«Во время ужина мы также долго разговаривали по телефону с американским президентом, который от себя ещё раз подтвердил это», — сказал он, а также отметил, что гарантии безопасности могут быть связаны с отказом от территорий, назвав это требование вполне оправданным.

Говоря о гарантиях, Мерц не исключил, что речь может идти об обеспечении безопасности «демилитаризованной зоны», украинского воздушного пространства и «выхода к морю», а также об ответе на «атаки».

Ранее сообщалось, что администрация Соединённых Штатов готова предоставить Киеву масштабные гарантии безопасности, которые не станут бессрочными.

