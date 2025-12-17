Россияне в этом году покупают красную икру по полкило

«Красную икру снова берут по полкило (в прошлом году чаще брали по 250−300 грамм). В продаже вновь стало больше бюджетной икры горбуши, что способствовало доступности больших упаковок. В результате россияне в ноябре-декабре снова больше покупают красную икру по полкило, как это было в 2023 году после рекордной путины лососевых», — выяснили аналитики, изучив продажи с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года.