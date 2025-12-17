Белые медведи Мила и Сэрику из Пермского зоопарка отметили 13-й день рождения. Видео

Для мохнатых именинников подготовили специальное угощение (архивное фото).
В Пермском зоопарке поздравили белых медведей Милу и Сэрику с их 13-м днем рождения. По словам сотрудников учреждения, для животных подготовили «вкуснейший стол», а сами медведи в этот день радостно ныряли в снег.
«В середине декабря наша самая “большая” пара отмечает дни рождения: Сэрику — 15 декабря, а Мила — 16 декабря. Родились они в один год тринадцать лет назад», — написано в telegram-канале зоопарка.
URA.RU уже рассказывало, что Сэрику был обнаружен во время экологической экспедиции на остров Белый: браконьеры застрелили его мать и тяжело ранили самого зверя. Волонтеры какое-то время самостоятельно выхаживали малыша — кормили его кашей с антибиотиками, рыбой и ожидали помощи.
Позже на вертолете из Салехарда доставили ветеринарного врача Пермского зоопарка и ведущего зоолога отдела хищных млекопитающих. Животному ввели седативные препараты, обработали рану и тем же бортом перевезли сначала в Салехард, а затем в Пермь.
В октябре 2013 года в прикамскую столицу из Казанского зоопарка доставили самку белого медведя по кличке Мила. Сначала установить контакт между двумя животными не удавалось: медведи находились в соседних вольерах, Сэрику регулярно рычал на Милу, когда та подходила к решетке слишком близко. Со временем между ними сформировалась устойчивая пара. В 2024 году у Сэрику и Милы родилась Парма — их первое совместное потомство.