Белые медведи Мила и Сэрику из Пермского зоопарка отметили 13-й день рождения. Видео

В октябре 2013 года в прикамскую столицу из Казанского зоопарка доставили самку белого медведя по кличке Мила. Сначала установить контакт между двумя животными не удавалось: медведи находились в соседних вольерах, Сэрику регулярно рычал на Милу, когда та подходила к решетке слишком близко. Со временем между ними сформировалась устойчивая пара. В 2024 году у Сэрику и Милы родилась Парма — их первое совместное потомство.