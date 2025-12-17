Верховный суд вынес неожиданное решение по делу Долиной: что будет с квартирой

Во вторник, 16 декабря, прошло заседание по делу артистки Ларисы Долиной. Верховный суд отменил предыдущие решения по сделке с квартирой певицы. Инстанция отправила дело на новое рассмотрение. Такой вердикт огласил судья.
Кроме того, Верховный суд признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье. Судья отказал Ларисе Долиной в оспаривании сделок с недвижимостью в центре Москвы. Решение, по его словам, вступает в силу незамедлительно.
На повторное рассмотрение направлен вопрос выселения из квартиры Ларисы Долиной и ее внучки. Как выяснилось, певица имеет в собственности и другую недвижимость.
«Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем», — огласил судья.
В ходе заседания адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко настаивала на адекватном состоянии певицы во время заключения сделки. При этом Лариса Долина утверждает обратное. По ее словам, квартира продана под влиянием мошенников.
Светлана Свириденко также отметила, что покупательница приобретала квартиру не в качестве инвестиции. Она подчеркнула, что после решения суда у Полины Лурье, наконец, будет своя жилплощадь.
По версии защиты Ларисы Долиной, покупательница якобы должна была распознать факт мошенничества из-за расчета наличными. Кроме того, как считает эта сторона, деньги со сделки должны вернуть те, кто их украл.
Помимо прочего, в конфликте фигурируют и другие имена. Это посредники, через которых мошенники вывели миллионы со счетов Ларисы Долиной. Отмечается, что дропперами стали порядка десяти человек. Большая часть из них — жители Йошкар-Олы, Казани и Оренбуржья.
Известно, что сама певица не явилась на слушание. Лариса Долина 16 декабря занималась со студентами в Московском институте культуры. Вечером артистка выступала на «Главном новогоднем концерте» на Live арене. Его записывают для показа по телевидению во время новогодних праздников. По имеющимся данным, Лариса Долина примет участие во всех больших концертах, которые покажут в главную ночь года.