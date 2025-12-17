Верховный суд вынес неожиданное решение по делу Долиной: что будет с квартирой

Известно, что сама певица не явилась на слушание. Лариса Долина 16 декабря занималась со студентами в Московском институте культуры. Вечером артистка выступала на «Главном новогоднем концерте» на Live арене. Его записывают для показа по телевидению во время новогодних праздников. По имеющимся данным, Лариса Долина примет участие во всех больших концертах, которые покажут в главную ночь года.