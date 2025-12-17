Собянин рассказал о развитии в Москве одного вида транспорта

Градоначальник рассказал, что в столице с начала года были реализованы три проекта, которые определят будущее этого вида городского транспорта на десятилетия вперед. Так, на маршрут вышел первый в России полностью беспилотный трамвай, были открыты участки трамвайных линий без контактной сети, которые обслуживают трамваи с автономным ходом. Еще одним достижением стал запуск первого Московского трамвайного диаметра.