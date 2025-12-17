Ричмонд
Собянин рассказал о развитии в Москве одного вида транспорта

2025 год можно назвать годом московского трамвая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

Градоначальник рассказал, что в столице с начала года были реализованы три проекта, которые определят будущее этого вида городского транспорта на десятилетия вперед. Так, на маршрут вышел первый в России полностью беспилотный трамвай, были открыты участки трамвайных линий без контактной сети, которые обслуживают трамваи с автономным ходом. Еще одним достижением стал запуск первого Московского трамвайного диаметра.

Ранее Собянин раскрыл, что в следующем году Москва потратит на развитие транспортной системы около 1,3 триллиона рублей. В числе трат он назвал строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линии метро, а также южный участок Троицкой линии и другие новые станции метрополитена. Кроме того, средства пойдут на развитие Центрального транспортного железнодорожного узла, участие города в строительстве высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга, приобретение новых электробусов, автобусов, трамваев, вагонов метро и электричек.

