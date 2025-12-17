Землетрясение произошло в Бурятии ночью 17 декабря

Землетрясение в Бурятии 17 декабря 2025 года произошло около 3:55 ночи. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, эпицентр находился неподалеку от села Максимиха в Прибайкальском районе.
Землетрясение в Бурятии 17 декабря 2025.
Какой силы были толчки, не сообщается. Однако никаких разрушений сейсмособытие не принесло. Единственное, сибиряки могли проснуться от легкой тряски, либо от того, что книги попадали с полок. После землетрясения в Бурятии 17 декабря 2025 года все объекты работают в штатном режиме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд оставил в силе решение о взыскании ущерба в 23 миллиона рублей с бывшего заместителя министра здравоохранения Иркутской области. Деньги она обязана вернуть в бюджет за необоснованную закупку лекарств, которые пришлось уничтожить.