Землетрясение произошло в Бурятии ночью 17 декабря

Эпицентр находился неподалеку от села Максимиха.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Бурятии 17 декабря 2025 года произошло около 3:55 ночи. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, эпицентр находился неподалеку от села Максимиха в Прибайкальском районе.

Землетрясение в Бурятии 17 декабря 2025.

Какой силы были толчки, не сообщается. Однако никаких разрушений сейсмособытие не принесло. Единственное, сибиряки могли проснуться от легкой тряски, либо от того, что книги попадали с полок. После землетрясения в Бурятии 17 декабря 2025 года все объекты работают в штатном режиме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд оставил в силе решение о взыскании ущерба в 23 миллиона рублей с бывшего заместителя министра здравоохранения Иркутской области. Деньги она обязана вернуть в бюджет за необоснованную закупку лекарств, которые пришлось уничтожить.