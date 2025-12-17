Землетрясение произошло в Бурятии ночью 17 декабря

Какой силы были толчки, не сообщается. Однако никаких разрушений сейсмособытие не принесло. Единственное, сибиряки могли проснуться от легкой тряски, либо от того, что книги попадали с полок. После землетрясения в Бурятии 17 декабря 2025 года все объекты работают в штатном режиме.