Россиянам рассказали, как вернуть деньги за неудачную стрижку в салоне

«Ситуация, к сожалению, типовая для сферы бытовых услуг: услуга оплачена, но результат стрижки не соответствует согласованному запросу и обычным требованиям к качеству. Здесь важно понимать — спор решается не на уровне эмоций “мне не нравится”, а через доказательство того, что исполнитель оказал услугу с недостатками и не обеспечил согласованный результат», — подчеркнула эксперт.
По словам юриста, закон «О защите прав потребителей» позволяет требовать безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения цены, повторного выполнения услуги, возмещения расходов на исправление у другого мастера, а при существенных недостатках — отказаться от договора и потребовать возврат денег.
Специалист отметила, что ключевое значение имеют доказательства. Нужно сохранить чек об оплате или выписку по карте, переписку с салоном, а также документы или сообщения, где зафиксированы пожелания по длине и форме волос. В день стрижки рекомендуется делать фото и видео при естественном освещении: анфас, профиль, затылок и крупным планом линию среза.
Особенно убедительно, если на снимках видны перепады длины на симметричных участках, завалы линии среза или проплешины. Если исправление невозможно без дальнейшего укорачивания, это усиливает доказательную базу, так как первоначальный результат не подлежит восстановлению.
«Если салон спорит и уходит в стандартную защиту “это вопрос вкуса”, ситуацию усиливает независимое подтверждение: краткое заключение специалиста — мастера или технолога другого салона, где описаны дефекты и способы исправления, а также чек на корректировку в другом месте как подтверждение реальных расходов. Практически важно и то, чтобы клиент заявил о недостатках сразу, не откладывая, и направил письменную претензию — тогда у салона меньше пространства для версии “клиент сам потом изменил стрижку”, — отметила собеседница Life.ru.
Профессор подчеркнула, что закон защищает именно качество услуги и ответственность исполнителя. При грамотной фиксации всех доказательств такие споры чаще всего заканчиваются возвратом денег и возможными дополнительными санкциями для салона.
При обнаружении дефектов стрижки следует действовать незамедлительно: фиксировать результат, сохранять чеки и переписку, получить заключение независимого специалиста и направить официальную претензию со ссылкой на закон. При отказе клиент вправе обратиться в суд, заявляя помимо стоимости услуги штраф 50% по пункту 6 статьи 13 и компенсацию морального вреда по статье 15.
