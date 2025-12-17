Россиянам рассказали, как вернуть деньги за неудачную стрижку в салоне

«Если салон спорит и уходит в стандартную защиту “это вопрос вкуса”, ситуацию усиливает независимое подтверждение: краткое заключение специалиста — мастера или технолога другого салона, где описаны дефекты и способы исправления, а также чек на корректировку в другом месте как подтверждение реальных расходов. Практически важно и то, чтобы клиент заявил о недостатках сразу, не откладывая, и направил письменную претензию — тогда у салона меньше пространства для версии “клиент сам потом изменил стрижку”, — отметила собеседница Life.ru.