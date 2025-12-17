Ричмонд
Врач рассказала, как сделать целлюлит менее заметным

Врач Косенко перечислила эффективные методы борьбы с целлюлитом.

Источник: Комсомольская правда

Целлюлит — проблема, с которой сталкиваются многие женщины, независимо от возраста и веса. Полностью избавиться от «апельсиновой корки» сложно, но сделать ее менее заметной вполне реально, если подойти к вопросу правильно. Об этом KP.RU рассказала врач превентивной медицины Елена Косенко.

«Сделать проявления целлюлита менее выраженными можно, сосредоточившись на улучшении тонуса, увлажненности и микроциркуляции кожи», — объяснила врач.

По словам специалиста, ключевую роль играет регулярный домашний уход. Контрастный душ помогает улучшить кровообращение, самомассаж стимулирует лимфоток, а увлажняющие кремы и масла поддерживают упругость кожи. Дополнительно эксперт рекомендует мягкое скрабирование 1−2 раза в неделю, чтобы кожа выглядела более гладкой.

Косенко также посоветовала не забывать о простых базовых вещах — пить достаточно воды и регулярно двигаться. Упражнения для бедер и ягодиц укрепляют мышцы и визуально выравнивают кожу, а системный подход дает заметный эффект со временем.

Ранее косметолог Никита Бачище объяснил, как восстановить здоровый вид кожи. Он рекомендовал энзимный пилинг для придания ей сияния.