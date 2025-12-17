Трамп: власти Венесуэлы являются «террористической организацией»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы «иностранной террористической организацией», по его словам, это связано с «терроризмом» и «торговлей людьми».
«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, Каракас столкнётся с блокадой «всех подсанкционных нефтяных танкеров», следующих в Венесуэлу и из неё. Трамп заявил, что Венесуэлу «ждёт невиданный шок».
«Шок для них будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли», — говорится в публикации.
Напомним, министр войны США Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу Трампа. По его словам, американские военные начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море».
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты задержали танкер у берегов Венесуэлы, так как он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.