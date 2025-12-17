В США провели акцию в защиту УПЦ и преследуемых на Украине по религиозным мотивам: что известно

В Вашингтоне прошел митинг в поддержку УПЦ Московского патриархата и преследуемых на Украине по религиозным мотивам. Акцию провели у Конгресса США. Об этом оповестили в пресс-службе Союза православных журналистов Украины.
В сообщении сказано, что демонстранты выразили поддержку митрополиту Арсению и другим подвергающимся гонениям священнослужителям и архиереям. На акции присутствовало несколько сотен человек. В их числе прихожане Сербской православной Церкви, Православной Церкви в США и представители других православных юрисдикций.
Согласно представленным кадрам, митингующие требовали освобождения митрополита Арсения. Они также выступили со слоганом «Прекратите тюремное заключение нашего духовенства».
В России сочли гонения на РПЦ на Украине неприемлемыми. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, киевский режим пытается растерзать православных на глазах у всего мира.