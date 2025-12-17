В США провели акцию в защиту УПЦ и преследуемых на Украине по религиозным мотивам: что известно

В сообщении сказано, что демонстранты выразили поддержку митрополиту Арсению и другим подвергающимся гонениям священнослужителям и архиереям. На акции присутствовало несколько сотен человек. В их числе прихожане Сербской православной Церкви, Православной Церкви в США и представители других православных юрисдикций.