Стало известно, сколько рабочих дней будет в 2026 году

По словам депутата, 2025 год завершится самой короткой рабочей неделей — всего из двух дней (29 и 30 декабря), а 2026-й начнётся с самых длинных новогодних каникул, которые продлятся 12 дней — с 1 по 12 января включительно. При этом Бессараб уточнила, что привычных четырёхдневных выходных в майские праздники в 2026 году не будет.