Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько рабочих дней будет в 2026 году

В 2026 году работающих россиян ожидает 247 рабочих дней и 118 дней отдыха. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. С учётом стандартного 28-дневного оплачиваемого отпуска общее количество дней отдыха может достичь 146. Об этом чиновница заявила в беседе с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам депутата, 2025 год завершится самой короткой рабочей неделей — всего из двух дней (29 и 30 декабря), а 2026-й начнётся с самых длинных новогодних каникул, которые продлятся 12 дней — с 1 по 12 января включительно. При этом Бессараб уточнила, что привычных четырёхдневных выходных в майские праздники в 2026 году не будет.

Ранее партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об обязательном двухднёвном отпуске без сохранения зарплаты для работников, которым необходимо помочь близким родственникам. Документ обязывает работодателя по письменному заявлению сотрудника предоставлять отпуск сроком до двух календарных дней, если требуется транспортировка нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские учреждения и обратно. В пояснительной записке отмечается, что на практике работодатели нередко отказывают в подобном отпуске.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше