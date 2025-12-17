Стало известно, сколько рабочих дней будет в 2026 году

По словам депутата, 2025 год завершится самой короткой рабочей неделей — всего из двух дней (29 и 30 декабря), а 2026-й начнётся с самых длинных новогодних каникул, которые продлятся 12 дней — с 1 по 12 января включительно. При этом Бессараб уточнила, что привычных четырёхдневных выходных в майские праздники в 2026 году не будет.
Ранее партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об обязательном двухднёвном отпуске без сохранения зарплаты для работников, которым необходимо помочь близким родственникам. Документ обязывает работодателя по письменному заявлению сотрудника предоставлять отпуск сроком до двух календарных дней, если требуется транспортировка нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские учреждения и обратно. В пояснительной записке отмечается, что на практике работодатели нередко отказывают в подобном отпуске.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.