Стало известно, куда в Европе россиянам попасть труднее всего

Член ОП Максимов: Прибалтика и Скандинавия наиболее осложнили въезд для россиян.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы постепенно вводят всё новые требования ко въезду россиян. Сейчас гражданам РФ труднее всего попасть на территорию Прибалтики и государств Скандинавии. Так сообщил глава координационного совета при ОП России по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов в беседе с ТАСС.

Эксперт уточнил, что сложности у россиян чаще всего возникают с Эстонией, Латвией, Литвой, Данией, Норвегией и Финляндией. Кроме того, по его данным, въезд сильно затруднен на территорию Нидерландов, Бельгии, Польши и Чехии.

«Невозможно въехать напрямую из Российской Федерации и из стран, которые не входят в зону шенгена. Де-факто въезд в эти страны через другие страны шенгена для россиян остается возможным», — пояснил Андрей Максимов.

Тем временем между РФ и Кипром может вновь наладиться авиасообщение. Иностранное государство намерено также восстановить экономические связи с Россией.