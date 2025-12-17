Стало известно, куда в Европе россиянам попасть труднее всего

Страны Европы постепенно вводят всё новые требования ко въезду россиян. Сейчас гражданам РФ труднее всего попасть на территорию Прибалтики и государств Скандинавии. Так сообщил глава координационного совета при ОП России по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов в беседе с ТАСС.
Эксперт уточнил, что сложности у россиян чаще всего возникают с Эстонией, Латвией, Литвой, Данией, Норвегией и Финляндией. Кроме того, по его данным, въезд сильно затруднен на территорию Нидерландов, Бельгии, Польши и Чехии.
«Невозможно въехать напрямую из Российской Федерации и из стран, которые не входят в зону шенгена. Де-факто въезд в эти страны через другие страны шенгена для россиян остается возможным», — пояснил Андрей Максимов.
Тем временем между РФ и Кипром может вновь наладиться авиасообщение. Иностранное государство намерено также восстановить экономические связи с Россией.