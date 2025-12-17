37 административных протоколов получили 32 иностранца после рейда в Новосибирске

Так, 13 административных протоколов было составлено за нарушение режима пребывания в РФ, еще два — за нарушение правил пребывания в РФ, семь — за повторное нарушение данных правил, 13 — за отсутствие у иностранцев документов, подтверждающих право на пребывание, и еще два материала составили на тех, кто предоставил жилое помещение иностранцам, находившимся в России с нарушениями миграционного законодательства.