37 административных протоколов получили 32 иностранца после рейда в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». В итоге в Управление по вопросам миграции и отдел полиции доставили 32 иностранцев. На них составили 37 административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Так, 13 административных протоколов было составлено за нарушение режима пребывания в РФ, еще два — за нарушение правил пребывания в РФ, семь — за повторное нарушение данных правил, 13 — за отсутствие у иностранцев документов, подтверждающих право на пребывание, и еще два материала составили на тех, кто предоставил жилое помещение иностранцам, находившимся в России с нарушениями миграционного законодательства.
В полиции добавили, что в регионе продолжают проводить данное оперативно-профилактическое мероприятие.