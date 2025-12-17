В Красноярске покупателя конфискованного авто заставили доплатить за документы

Победителем торгов стал житель Санкт-Петербурга. Он приехал в Красноярск, чтобы забрать автомобиль, но вместо ключей и документов ему выставили дополнительный счёт: 27 тысяч рублей за пакет бумаг и ещё 2 тысячи рублей за «срочность». Без этих документов автомобиль нельзя было поставить на учёт или использовать, поэтому покупатель перевёл деньги.