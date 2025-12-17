В Красноярске покупателя конфискованного авто заставили доплатить за документы

В Красноярске при продаже конфискованного автомобиля победителя торгов вынудили заплатить дополнительные деньги за документы, без которых машину невозможно оформить. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Проверка показала, что госучреждение и подрядчик — индивидуальный предприниматель — нарушали порядок реализации конфискованных автомобилей. По условиям контракта подрядчик должен был принять транспорт, провести торги, передать автомобиль победителю и выдать полный комплект документов для регистрации в ГИБДД.
Победителем торгов стал житель Санкт-Петербурга. Он приехал в Красноярск, чтобы забрать автомобиль, но вместо ключей и документов ему выставили дополнительный счёт: 27 тысяч рублей за пакет бумаг и ещё 2 тысячи рублей за «срочность». Без этих документов автомобиль нельзя было поставить на учёт или использовать, поэтому покупатель перевёл деньги.
Прокуратура установила, что взимание платы за обязательные документы стало для подрядчика системной практикой. Материалы проверки передали в следственные органы, где заведено уголовное дело о мошенничестве.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры.