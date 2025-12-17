ВМС Швеции сообщили, что на идущих из России танкерах появились вооруженные люди

На борту нефтяных танкеров, которые идут из РФ по Балтийскому морю, появились вооруженные люди. Об этом сообщил начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович, написало издание SVT Nyheter.
По его словам, люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками частных охранных компаний. Он отметил, что Россия в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем.
На пути следования танкеров практически постоянно присутствуют российские военные корабли, добавил Петкович.
Российский большой противолодочный корабль «Североморск» прошел через проливы в Балтийское море, и его обнаружили у острова Фемарн. За передвижением судна внимательно следили военно-морские силы ФРГ — в район его прохода они направили разведывательное судно Oste. Об этом 12 декабря сообщил местный портал Bild.
По данным журналистов, «Североморск» завершал дальний поход в составе сил Северного флота и направлялся в базу Балтийского флота, расположенную в Балтийске.