Охранника хабаровской больницы осудили за гибель пациентки при пожаре

«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 52-летнего бывшего охранника частной охранной организации города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что охранник частной фирмы нес дежурство в клинической больнице Хабаровска в мае 2024 года. Ночью он заметил сигнал тревоги от пожарного датчика второго корпуса больницы. Вместо проверки наличия дыма или пламени, охранник сразу отключил сигнализацию и заявил в пожарную службу о ложном срабатывании.
Поскольку тревогу отменили преждевременно, сотрудники спасательных служб не узнали вовремя о настоящем возгорании в одной из палат терапевтического корпуса больницы. Огонь быстро распространился, заблокировав пути эвакуации больных. Пациентка, находившаяся в палате, погибла от ожогов.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
Напомним, при пожаре в больнице скончалась женщина, которой было 94 года.