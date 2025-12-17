Охранника хабаровской больницы осудили за гибель пациентки при пожаре

«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 52-летнего бывшего охранника частной охранной организации города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.