Во Владивостоке за год возвели и обновили 21 подпорную стену

В 2025 году во Владивостоке завершили реконструкцию 21 подпорной стены: работы выполнялись по муниципальному заказу администрации города. На эти цели направили около 250 миллионов рублей, а перечень объектов формировали по результатам мониторинга территорий и обращений горожан. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
Комплексный ремонт подпорных стен в дальневосточной столице включал как восстановление старых конструкций, так и строительство новых, что позволило укрепить проблемные участки в разных районах города. Подрядные организации занимались не только возведением самих стен, но и сопутствующими работами по дренажу и благоустройству, чтобы стабилизировать склоны и сделать прилегающие территории безопаснее для горожан.
Одним из крупнейших объектов стала подпорная стена вдоль дома № 13 на улице Черняховского, где обновлённая конструкция протянулась более чем на 160 метров. Здесь построили новую стену, смонтировали дренажную систему для отвода воды, оборудовали детскую площадку и провели комплексное благоустройство дворового пространства.
Существенный объём работ выполнили в районе Луговой, 58−64, где возвели около 200 метров подпорной стены из пустотелых коробчатых блоков. Такая технология обеспечивает необходимую прочность сооружения и позволяет ему выдерживать давление грунта на сложном рельефе, характерном для этого городского участка.
В течение строительного сезона восстановили подпорные стены по ряду адресов: Аллилуева, 6, Кирова, 13, Сабанеева, 18, Калинина, 279а, Котельникова, 2, Адмирала Кузнецова, 56а, 66а и 52, Суханова, 8д, Шкипера Гека, 15/1, на участках Партизанского проспекта 2−12 и 24, а также на Океанском проспекте, 30, Ватутина, 12 и 20, в переулке Павленко, на Суханова, 4б, Карла Либкнехта, 10а и Карбышева, 54. Эти объекты расположены как в центральной части Владивостока, так и в жилых кварталах с выраженным перепадом высот, где устойчивость подпорных стен напрямую влияет на безопасность дворов и проезжей части.
Заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода отметил, что в текущем году объём работ по ремонту подпорных стен стал действительно масштабным, а приоритет отдавали наиболее проблемным участкам, выявленным в ходе регулярных выездов и по обращениям жителей. Он также подчеркнул, что администрация города уже формирует перечень объектов под обновление на следующий год с учётом состояния существующих сооружений и поступающей от горожан информации.