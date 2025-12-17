Во Владивостоке за год возвели и обновили 21 подпорную стену

В течение строительного сезона восстановили подпорные стены по ряду адресов: Аллилуева, 6, Кирова, 13, Сабанеева, 18, Калинина, 279а, Котельникова, 2, Адмирала Кузнецова, 56а, 66а и 52, Суханова, 8д, Шкипера Гека, 15/1, на участках Партизанского проспекта 2−12 и 24, а также на Океанском проспекте, 30, Ватутина, 12 и 20, в переулке Павленко, на Суханова, 4б, Карла Либкнехта, 10а и Карбышева, 54. Эти объекты расположены как в центральной части Владивостока, так и в жилых кварталах с выраженным перепадом высот, где устойчивость подпорных стен напрямую влияет на безопасность дворов и проезжей части.