Хабаровские суды подтвердили необходимость вагонов-ресторанов в поездах Дальнего Востока

Во время проверки было установлено, что время следования в пути пассажирских поездов сообщением Хабаровск — Тихоокеанская, Хабаровск — Чегдомын и Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре составляет от 8 до 16 часов, при этом в нарушение требований законодательства поезда не оборудованы вагонами-ресторанами и купе-буфетами.