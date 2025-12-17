Хабаровские суды подтвердили необходимость вагонов-ресторанов в поездах Дальнего Востока

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию Хабаровской транспортной прокуратуры о необходимости включить вагоны-рестораны в состав поездов дальнего следования, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.
Суд обязал железнодорожников оснастить поезд Хабаровск — Чегдомын рестораном и буфетом.
«Хабаровской транспортной прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением прав пассажиров вскрыто необеспечение граждан горячим питанием в железнодорожном транспорте при длительности поездок свыше 6 часов», — говорится в сообщении.
Во время проверки было установлено, что время следования в пути пассажирских поездов сообщением Хабаровск — Тихоокеанская, Хабаровск — Чегдомын и Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре составляет от 8 до 16 часов, при этом в нарушение требований законодательства поезда не оборудованы вагонами-ресторанами и купе-буфетами.
Хабаровский транспортный прокурор обратился в суд с исками о возложении на АО «Федеральная пассажирская компания» обязанности включить в составность и схему пассажирских поездов дальнего следования купе-буфетов и вагонов-ресторанов.
Железнодорожным районным судом г. Хабаровска требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Не согласившись с принятыми решениями, ответчик обжаловал их в суд вышестоящей инстанции.
Однако Хабаровский краевой суд поддержал позицию транспортной прокуратуры и оставил судебные акты без изменений.