Девятибалльные пробки сковали Иркутск утром 17 декабря

Иркутск замер в ожидании утром 17 декабря — пробки достигли девяти баллов! Многокилометровые очереди из автомобилистов выстроились на улице Пушкина, Байкальской, Ширямова, Советской, Баррикад, Сурнова и многих других. Непростая ситуация и на плотине ГЭС, Иркутном, Глазковском и Академическом мостах.
— Такими темпами меня отчислят!
— Уже всю музыку послушал, но так и не добрался… — негодуют водители и пассажиры.
Нелегко придется и тем, кто едет по Качугскому тракту, пробка растянулась на несколько километров. По всей видимости, многие так и не попадут вовремя на работу. Остается лишь ждать, когда ситуация немного наладится.
