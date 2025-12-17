Ричмонд
Девятибалльные пробки сковали Иркутск утром 17 декабря

Водители замерли в ожидании на улицах Сурнова, Советской и многих других.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск замер в ожидании утром 17 декабря — пробки достигли девяти баллов! Многокилометровые очереди из автомобилистов выстроились на улице Пушкина, Байкальской, Ширямова, Советской, Баррикад, Сурнова и многих других. Непростая ситуация и на плотине ГЭС, Иркутном, Глазковском и Академическом мостах.

— Такими темпами меня отчислят!

— Уже всю музыку послушал, но так и не добрался… — негодуют водители и пассажиры.

Нелегко придется и тем, кто едет по Качугскому тракту, пробка растянулась на несколько километров. По всей видимости, многие так и не попадут вовремя на работу. Остается лишь ждать, когда ситуация немного наладится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что льготный проезд в Иркутской области сохранится в 2026 году. Бесплатно ездить в общественном транспорте в городе и пригороде смогут все жители, имеющие на это право.