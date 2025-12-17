Во Владивостоке открыли движение по новой дороге в районе Нейбута

Как отмечают городские службы, запуск этого участка поможет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на соседние дороги. В настоящее время подрядная организация завершает пуско-наладочные работы на сетях уличного освещения, после чего объект будет полностью введен в эксплуатацию.