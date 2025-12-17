Во Владивостоке открыли движение по новой дороге в районе Нейбута

Во Владивостоке открыли движение по новому участку улично-дорожной сети — дороге Нейбута, 67а — объездная Седанка — Патрокл. Новый проезд уже доступен для автомобилистов и стал частью реализации мастер-плана развития города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Новая дорога соединила район Нейбута с объездной трассой Седанка — Патрокл. Теперь у жителей микрорайона и гостей города появился удобный альтернативный маршрут, который позволяет быстрее добираться в разные части Владивостока, минуя перегруженные улицы.
Как отмечают городские службы, запуск этого участка поможет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на соседние дороги. В настоящее время подрядная организация завершает пуско-наладочные работы на сетях уличного освещения, после чего объект будет полностью введен в эксплуатацию.