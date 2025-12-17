Ричмонд
Дмитриев: РФ может заменить Британию в технологической сделке с США

США приостанавливают действие технологического соглашения с Британией, Кирилл Дмитриев не исключил, что РФ заменит Британию в крупной сделке.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация может в конечном счёте заменить Британию в крупной технологической сделке с Соединёнными Штатами, заявил руководитель РФПИ, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что британской стороне следует научиться заниматься реальными проблемами.

«Возможно, в конце концов Россия заменит Британию в крупной технологической сделке с США. Великобритании необходимо научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Он прокомментировал материал британского издания Financial Times о том, что американская сторона приостанавливает действие технологического соглашения с Британией из-за торговой сделки. Дмитриев прикрепил к своей публикации фотографию с соответствующи заголовком.

Напомним, по данным издания, США приостановили действие договорённости из-за растущего недовольства в Вашингтоне «ходом торговых переговоров» с британской стороной.

Технологическое соглашение предполагало инвестиции в размере 31 миллиарда евро в экономику Британии со стороны компаний из США. Говорилось о сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта квантовых вычислений, а также ядерной энергетики.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Британия подготовила фейки о связях Дональда Трампа и членов его семьи с советскими и российскими спецслужбами, чтобы дискредитировать президента Соединённых Штатов и испортить его миротворческий настрой по Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

