Движение по участку трассы «Обход Хабаровска» ограничат с утра 19 декабря

Движение автотранспорта на участке скоростной платной автодороги «Обход Хабаровска» будет ограничено с утра 19 декабря по предложению энергетиков из СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК». Специалистам необходимо демонтировать магистральный трубопровод и металлическую эстакаду в районе «Пункт оплаты 34 км — с. Ракитное — с. Гаровка-2», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работы запланировано начать 19 декабря c 09:00. На это время и до конца дня движение транспорта по дороге «Обход Хабаровска» частично ограничат.
— Восстановление движения будет выполняться по указанию регулировщика, — отметили в пресс-службе ДГК. — Ожидается, что ограничения будут вводиться с интервалами по 15−20 минут. Завершить демонтаж металлоконструкций планируется в течение дня.