Движение по участку трассы «Обход Хабаровска» ограничат с утра 19 декабря

Движение автотранспорта на участке скоростной платной автодороги «Обход Хабаровска» будет ограничено с утра 19 декабря по предложению энергетиков из СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК». Специалистам необходимо демонтировать магистральный трубопровод и металлическую эстакаду в районе «Пункт оплаты 34 км — с. Ракитное — с. Гаровка-2», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».