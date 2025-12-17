Пенсионерам могут увеличить пенсию за советский стаж после перерасчёта

В ходе проверки выяснилось, что при первоначальном назначении пенсии фонд не учел девять лет трудового стажа. Этот период охватывал годы с 1985 по 1994, когда мужчина работал на производственном объединении «Химволокно». Правозащитники помогли пенсионеру правильно сформулировать запрос, и после получения ответа из предприятия выяснилось, что его трудовые показатели за эти годы были неправильно учтены или вообще пропущены. В результате было проведено перерасчёт, и его ежемесячная пенсия увеличилась примерно на 2300 рублей. кроме того, пенсионеру выплатили компенсацию за утраченные годы в размере около 140 тысяч рублей.