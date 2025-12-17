Пенсионерам могут увеличить пенсию за советский стаж после перерасчёта

Одна из распространенных причин такой несправедливости — ошибки при учете трудового стажа, особенно если речь идет о периоды советской эпохи, сообщает ИА DEITA.RU.
Эти неточности могут долго оставаться незамеченными и значительно влиять на итоговую сумму выплат, что в конечном итоге ставит под угрозу финансовую стабильность пожилых людей. В качестве яркого примера портал PNZ привел ситуацию жителя Тулы, который находится на пенсии уже около 25 лет. Он обратился за помощью к правозащитникам, чтобы проверить правильность начисления его пенсии. После вмешательства специалистов была подготовлена соответствующая заявка в Социальный фонд с конкретными вопросами о его стаже и расчетах.
В ходе проверки выяснилось, что при первоначальном назначении пенсии фонд не учел девять лет трудового стажа. Этот период охватывал годы с 1985 по 1994, когда мужчина работал на производственном объединении «Химволокно». Правозащитники помогли пенсионеру правильно сформулировать запрос, и после получения ответа из предприятия выяснилось, что его трудовые показатели за эти годы были неправильно учтены или вообще пропущены. В результате было проведено перерасчёт, и его ежемесячная пенсия увеличилась примерно на 2300 рублей. кроме того, пенсионеру выплатили компенсацию за утраченные годы в размере около 140 тысяч рублей.
Подобные ситуации достаточно распространены, и эксперты постоянно подчеркивают важность проверки расчетов пенсий. Пенсионеры, недовольные размером выплат, имеют право обратиться в территориальные органы Социального фонда России с заявлением о перерасчете. В этом заявлении рекомендуется запросить полную информацию о том, какие изменения в размере пенсии происходили с момента её назначения, какие периоды работы были правильно учтены или исключены, а также какие периоды нестрахового стажа включены в расчет, какой коэффициент использовали и какой среднемесячный заработок взяли за основу. Важной частью проверки является сверка данных о заработной плате и периодах трудовой деятельности, а подтверждающие документы можно получить у бывших работодателей или в архивных учреждениях, если организации уже ликвидированы.
Особое внимание необходимо уделять проверке учета льготных периодов работы, таких как служба на Крайнем Севере, вредные и тяжелые производства, а также периоды ухода за детьми или пожилыми членами семьи. Даже кратковременные пропуски или ошибки могут существенно снизить размер будущих выплат. Кроме того, нужно проверять правильность учета нестраховых периодов, таких как армейская служба, и расчет среднего заработка, а также правильность применения коэффициентов. После обнаружения ошибок достаточно обратиться с соответствующим заявлением в Социальный фонд, приложив все подтверждающие документы.
Законодательство предусматривает, что перерасчет производится с первого числа месяца после подачи заявления, при этом если ошибка произошла по вине фонда — за весь период, который был занижен, пенсия должна быть исправлена, и доплаты положены за все пропущенные годы. В случае, когда документы предоставлены из государственных или муниципальных органов, перерасчет могут осуществить с момента назначения пенсии, но не ранее 1 января 2022 года. Важно помнить, что своевременное обращение и правильное оформление документов позволяют обеспечить максимально справедливое и своевременное увеличение пенсионных выплат.